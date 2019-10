Retro-E-Motorrad mit 150 Kilometer Reichweite

Offiziell düsen die Zweiräder als Leichtkrafträder (L3e-Klasse/125 ccm) durchs Land. Das Kürzel "CR" steht übrigens für Café-Racer.

Die Akku-Packs sind in einer gepanzerten Hülle fix verbaut. Horwin gibt die Reichweite mit 150 Kilometern an. Die Ladegeräte sind ebenfalls fest verbaut und füllen den Akku in drei Stunden an der Haushaltssteckdose zu 80 Prozent (CR6 Pro) bzw. 100 Prozent (CR6) auf.

Einzigartig sind die Elektro-Zweiräder durch ihre manuelle Fünfgang-Schaltung. Der Sprint von 0 auf 60 km/h dauert sechs Sekunden, bei 105 km/h ist Schluss. Serienmäßig an Bord sind LED-Scheinwerfer, das CBS-Bremssystem und ein riesiges Info-Display.

Die Horwin CR6 kostet 5890 Euro, die Pro-Version 6999 Euro.