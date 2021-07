Park-App für den Urlaub

LINZ. Das Kleingeld fehlt, zu allem Verdruss auch noch eine andere Währung? Oft verzweifeln Autofahrer im Urlaub vor Parkautomaten. Die Lösung: Bezahlen per App. EasyPark, die auch in Linz funktioniert, bietet das Service in 3200 Städten in 25 Ländern der Welt an – darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Italien, Spanien, Frankreich, Slowenien, Serbien und sogar in Australien. Die Parkzeit kann flexibel gestartet, gestoppt und verlängert werden. Bedingung ist freilich eine aktive Online-Verbindung.