Mechanikerstunde zwischen 72 und 230 Euro: So sparen Sie beim Werkstattbesuch

Mehr als 200 Betriebe in ganz Oberösterreich wurden von der Arbeiterkammer Oberösterreich abgefragt. Zurückgekommen sind 117 Antworten aus allen Bezirken des Landes. "Nicht alle Autohäuser haben einen einheitlichen Preis", sagt die Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz in der AKOÖ, Ulrike Weiß.

Lesen Sie auch: Mechanikerstunden bei E-Autos um bis zu 30 Prozent teurer

Bei VW-Händlern ist es üblich, für verschiedene Fahrzeugtypen verschiedene Mechanikertarife zu verrechnen. Vereinfacht formuliert: In einem VW Polo, Skoda Skala und Seat Ibiza brauchen die Mechaniker weniger Spezialschulungen, weil im Durchschnitt weniger komplizierte Zusatzausstattung verbaut ist. Die Arbeit an einem Audi A8 mit neuester Technik muss ein besser geschulter Mechaniker übernehmen und deshalb wird's teurer. Der VW-Konzern ist mit dieser Unterscheidung aber bei weitem nicht alleine. Auch bei Mercedes und einigen japanischen Herstellern seien unterschiedliche Tarifmodelle Usus.

Ulrike Weiß, Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer OÖ Bild: VOLKER WEIHBOLD

Günstigste Mechanikerstunde in Steyr

Die im Bezirks-Schnitt günstigsten Mechaniker finden Kunden im Bezirk Steyr-Land vor. 98 Euro kostet da die Stunde. Nur einige Kilometer weiter, in der Stadt Steyr, finden sich die teuersten Mechaniker: 163 Euro müssen Werkstattkunden für die Stunde beim Mechaniker bezahlen. Generell wird in Städten mehr verlangt. Die Bandbreite in Oberösterreich reichte von 72,50 Euro bei einem Betrieb im Bezirk Grieskirchen bis hin zu 230,18 Euro bei einer Werkstatt in Steyr.

Bei den Spenglern ist Ried im Innkreis der Bezirk mit dem geringsten Durchschnittswert (159 Euro), in Wels sind Spenglerarbeiten im Schnitt am teuersten (217 Euro). Ähnlich sieht die Situation bei den Lackierern aus: Wels-Stadt ist mit 218 Euro der teuerste Bezirk, Schärding der günstigste (161 Euro).

Download zum Artikel Kfz-Stundensätze und Pickerlkosten PDF-Datei vom 03.10.2024 (1.601,26 KB) PDF öffnen

Tarife um rund 8 Prozent gestiegen

Im Landes-Schnitt kostet die Mechanikerstunde 131 Euro, der Spengler 185 Euro und der Lackierer 191 Euro. Damit liegen die Preise im Jahr 2024 rund acht Prozent über jenen des Vorjahres. Vor der Teuerung - konkret im Jahr 2021 - lagen die auf die selbe Art und Weise ermittelten Werte bei 101 / 140 / 142 Euro.

Für die §57a-Überprüfung samt Pickerl werden aktuell durchschnittlich 68 Euro verrechnet. Beim günstigsten Anbieter kostet das Prozedere 48 Euro, beim teuersten 89 Euro. Vier Werkstätten haben angegeben, für Dieselfahrzeuge mehr zu verrechnen, als für Benziner.

Mitgliederrabatte bei Automobilklubs

Für die Pickerl-Überprüfung gibt es bei den Automobilklubs ermäßigte Preise - jedoch nur für Mitglieder. Für die Überprüfung mit Plakette veranschlagt der ARBÖ oberösterreichweit 64,70 Euro. Der ÖAMTC verrechnet 54,50 Euro.

Der Stundensatz eines ARBÖ-Mechanikers beträgt in der ersten Stunde 86,40 Euro und für jede weitere 115,20 Euro. Beim ÖAMTC werden nur kleinere Reparaturen gemacht.

Die Tipps von den Experten der Arbeiterkammer Oberösterreich:

Verlangen Sie vor Auftragserteilung einen schriftlichen Kostenvoranschlag. Dieser ist grundsätzlich kostenlos, außer die Werkstatt weist vorher (zum Beispiel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen) darauf hin.

Die Stundensätze hängen teilweise von der Automarke beziehungsweise vom Modell und von der zu erbringenden Leistung ab.

Lassen Sie sich durchgeführte Reparaturarbeiten erklären und besprechen Sie Unklarheiten in der Rechnung sofort bei Übernahme.

Pickerl-Überprüfungen werden im Rahmen eines (Jahres-) Service von manchen Unternehmen gratis oder verbilligt durchgeführt. Erkundigen Sie sich darüber in Ihrer Werkstatt.

Wenn in der Werkstätte nach einem Fehler an Ihrem Fahrzeug gesucht wird, ist das grundsätzlich nicht kostenlos. Legen Sie eine Preisobergrenze fest (bestenfalls schriftlich), bis zu der Kosten anfallen dürfen, ohne dass Rücksprache mit Ihnen gehalten werden muss. Gerade bei älteren Gebrauchten kann sonst die Fehlersuche sogar den Wert des Autos übersteigen.

