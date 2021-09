EQS-Maybach: Ein nobler SUV

Dieses basiert auf der Luxus-Limousine EQS, zeigt aber eine SUV-Form. Das Interieur ist in Weiß und Blau gehalten, mit Akzenten in Roségold. Die besten Plätze finden sich hinten mit allem erdenklichen Luxus wie einem hochklassigen Entertainment-System. Mit an Bord ist freilich auch der Mega-Hyperscreen auf dem Armaturenbrett.