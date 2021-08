All-Terrain: C-Klasse mit mehr Bodenfreiheit

Der Premium-Kombi, der noch heuer zu den Händlern fährt, wartet mit 40 Millimeter mehr Bodenfreiheit, Allradantrieb und zwei zusätzlichen Offroad-Fahrprogrammen auf.

Unter der Haube werken vorerst zwei Motoren. Sowohl der Benziner mit 204 PS als auch der Diesel mit 200 PS sind Mild-Hybrid-Motoren mit 48-Volt-Technik. Somit gibt es eine Boost-Funktion, die kurzfristig 20 PS mehr zur Verfügung stellt. Zudem kann das Fahrzeug mit den Hybridmotoren "segeln" und natürlich auch rekuperieren.

40 Millimeter mehr Bodenfreiheit Bild: Mercedes

Erkennbar ist der höhergestellte "All-Terrain"-Kombi an größeren Rädern, am eigenständigen Kühlergrill, dem Unterfahrschutz vorne und hinten sowie an den charakteristischen Radlauf-Verkleidungen. Optional steht für die C-Klasse All-Terrain das Offroad-Licht zur Verfügung: Bei einer Fahrt in leichtem Gelände garantiert eine breite Ausleuchtung, dass der Fahrer Hindernisse rascher erkennen kann.

Sobald das Offroad-Programm aktiviert wird, schaltet sich das Offroad-Licht ein. Die Funktion ist bis 50 km/h aktiv und schaltet sich oberhalb dieses Tempos aus.