Zwei Männer verloren 120.000 Euro an Anlagebetrüger

Wie die Polizei berichtete, erstattete in der Vorwoche ein 54-jähriger Mann aus Zell am See Anzeige. Der Pinzgauer hatte im Juni 2023 im Internet eine Frau kennengelernt, die ihn überzeugte, auf einer von ihr angegebenen Trading-Webseite zu investieren. Insgesamt überwies der Mann 95.000 Euro und überzeugte auch einen 37-jährigen Bekannten, ebenso zu investieren. Der 37-Jährige überwies 25.000 Euro.

Website seit Jänner offline

Die Vorgangsweise bei den Überweisungen war, Bargeld an verschiedene Broker zu überweisen. Diese wechselten das Geld in Dollar und überwiesen es an die Männer auf ein Konto für Kryptowährungen. Einen Zugriff darauf hatten die Salzburger nicht. Die Trading-Webseite ging Ende Jänner 2024 offline, der letzte Kontakt mit der unbekannten Frau fand im Juli statt. Die Ermittlungen laufen.

