Wolfsabschüsse müssen laut Juristen nach EuGH-Urteil eingestellt werden

Ansonsten könnte Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren drohen, sagt der Vorstand des Instituts für Europarecht der JKU Linz, Franz Leidenmühler, im APA-Gespräch. Ähnlich äußerte sich auch der Europarechtsexperte Walter Obwexer in der "Tiroler Tageszeitung".

Der EuGH hatte am Donnerstag geurteilt, dass in Österreich keine Wölfe mehr gejagt werden dürfen, solange die Wolfspopulation hierzulande nicht in einem günstigen Erhaltungszustand sei. Tierschutzorganisationen hatten Beschwerde eingelegt, nachdem die Tiroler Landesregierung 2022 einen Wolf per Bescheid zum Abschuss freigab. Das Tiroler Landesverwaltungsgericht (LVwG) hatte daraufhin den EuGH um eine Auslegung des EU-Rechts (allen voran der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie) in dieser Frage gebeten.

Die Tiroler Landesregierung gab sich in einer ersten Reaktion gelassen und verwies darauf, dass die Wölfe in dem Bundesland mittlerweile nicht mehr per Bescheid, sondern nach Verordnungen abgeschossen werden. Das spiele aber keine Rolle, sagt hierzu der Jurist Leidenmühler: Der EuGH sage, wie die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie zu verstehen ist. "Und die ist eben so zu verstehen, dass ein Abschuss - egal ob der jetzt auf Verordnungsbasis, auf Bescheidbasis oder auf Gesetzesbasis ist - nur dann zulässig ist, wenn der Erhaltungszustand günstig ist und wenn er das gelindeste Mittel ist."

Weitere Wolfsentnahmen könnten zu Vertragsverletzungsverfahren führen

Solange in Österreich also kein günstiger Erhaltungszustand des Wolfs erreicht sei, könnte dem Land ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission drohen, wenn weitere Wolfsentnahmen vorgenommen werden. "Ich gehe davon aus, dass die Verordnungen für die Entnahme von Problemwölfen in Tirol so nicht aufrechterhalten werden können", wurde auch Obwexer von der "Tiroler Tageszeitung" (Online-Ausgabe) zitiert. Tirol hatte erwartet, dass man den guten Erhaltungszustand vielleicht generell auf den Alpenbogen aufweicht. "Aber es wird sogar auf Tirol heruntergebrochen, wo der Erhaltungszustand eben schlecht ist", sagte Obwexer. Dass für Abschüsse der Erhaltungszustand sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene günstig sein müsse und bei Vorhandensein dieser Faktoren ein solcher grenzüberschreitend zu prüfen sei, komme einem faktischen Abschussverbot gleich.

Indem er betont, dass es auf den Populationszustand im jeweiligen Mitgliedstaat ankommt, wolle der EuGH verhindern, dass sich die verschiedenen Staaten "aufeinander ausreden", erklärt Leidenmühler. Sollte der Erhaltungszustand des Wolfes hierzulande in Zukunft aber irgendwann als günstig gelten, sähe die Sache anders aus. Aber auch dann gibt es noch Hürden. So könne laut dem EuGH-Urteil nicht einfach darauf verwiesen werden, Alternativen, wie zum Beispiel Weideschutzmaßnahmen, teurer als ein Abschuss sind. Leidenmühler verweist hier auf die Schlussanträge der EU-Generalanwältin, in denen steht: "Bestimmte Kosten zur Ermöglichung der Rückkehr des Wolfs sind daher als mit den Zielen der Habitatrichtlinie untrennbar verbunden hinzunehmen. Sie sind Teil des von der österreichischen Regierung in der mündlichen Verhandlung so bezeichneten Prozesses eines Wiedererlernens, wie mit dem Wolf zu leben ist."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper