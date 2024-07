Wieviel Wölfe gibt´s in Österreich?

Ein aktuelles EuGH Urteil über den Schutzstatus des Wolfs wirft die Frage auf, ob die in den Bundesländern existierenden Abschussbestimmungen zulässig sind. Wolfsabschüsse müssen laut Juristen nach EuGH-Urteil eingestellt werden Um zu erfahren, wie viele Wölfe in freier Wildbahn in Österreich zuhause sind, haben wir mit dem Wildtierexperten Albin Blaschka vom Österreichzentrum (ÖZ) - Bär, Wolf, Luchs gesprochen . 2023 wurden 104 verschiedene Wölfe gesichert