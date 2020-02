Tiroler Unternehmen meldete "Fridays For Future" bei Patentamt an

Er habe kein kommerzielles Interesse an den Marken "Fridays For Future Austria" bzw. "Germany", meinte der deutsche Unternehmer. Da es aber bereits mehrere Anmeldungen für "Fridays For Future" gab - in Deutschland seien es bereits inklusive seiner eigenen elf - wollte er allen anderen zuvorkommen, um so die Kommerzialisierung durch dritte zu verhindern, so Landrock. Thunberg selbst hatte bereits den Schutz ihres Namens und den ihrer Klimabewegung Fridays For Future als Marken beantragt. Landrock war jedoch überzeugt davon, dass die Marke nur mit dem länderspezifischen Zusatz geschützt werden kann und deshalb Thunbergs Anträge ins Leere laufen würden.

Bereits zwei Tage nach der Anmeldung habe er einen Brief an Thunbergs Stiftung geschrieben und sie auf die Anmeldung hingewiesen. Zudem steht in dem der APA vorliegenden Brief, dass er Gerta Thunberg die Marke gratis überlassen will und damit deren Kommerzialisierung durch dritte verhindern wollte. Bisher habe er noch keine Antwort von Thunberg oder ihrer Stiftung erhalten, sagte der Unternehmer.

Landrock war bereits in der Vergangenheit durch die Anmeldung von Wortmarken in die Schlagzeilen geraten. Er hatte rund 70 Wortmarken unter anderem mit Kitzbühel- bzw. Tirolbezug beim Patentamt angemeldet. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser kündigten an, dagegen vorgehen zu wollen. Landrock selbst verstand die Aufregung nicht, da keinem Bürger etwas "geklaut" werden würde, da eine Markennutzung eine private Nutzung nicht ausschließe. In diesem Fall sollten die Wortmarken aber durchaus kommerziell genutzt werden, sagte Landrock.

