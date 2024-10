Tiroler Spionageprozess: Türkische Angeklagte beteuerten Unschuld

Sie sollen den türkischen Geheimdienst Milli Istihbarat Teskilati (MIT) von Tirol aus mit Informationen über hierzulande aufhältige Landsleute versorgt haben. Zwei von ihnen wurde vorgeworfen, zwei Männer mit dem Versprechen eines Goldgeschäftes in die Türkei gelockt zu haben, wo diese vom Geheimdienst verhört wurden. Alle drei Angeklagten plädierten auf nicht schuldig.

Bis zu 10 Jahre Haft möglich

Außerdem sollen die mutmaßlichen Spione laut Anklage dem Nachrichtendienst ein kompromittierendes Video eines in Österreich tätigen Religionslehrers übermittelt haben. Die weitergeleiteten Informationen betrafen solche über Mitglieder der oppositionellen Gülen-Bewegung sowie über der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) nahestehende Personen. Den drei Angeklagten droht im Falle einer Verurteilung eine bis zu zehnjährige Haftstrafe.

Die Erstangeklagte - sie hatte zusammen mit ihrem Ehemann und Zweitangeklagtem mutmaßlich zwei Männer mit dem "Gold-Deal" in die Türkei gelockt - bestritt bei ihrer Befragung sämtliche Vorwürfe. Sie gab zwar zu, dass sie in Chats immer wieder den "MIT" erwähnte, jedoch sei sie weder Mitglied noch habe sie Informationen an diesen Geheimdienst weitergegeben. Auch das Video habe sie "nicht weitergeleitet". Weiters habe sie mit dem als Hinterlist gedachten, vermeintlichen "Goldgeschäft" "absolut nichts zu tun". "Ich habe nichts mit dem MIT zu tun, weiß nichts von Goldgeschäften und habe auch kein einschlägiges dreihundertseitiges Dossier mit Namen verfasst", wies sie alle Anschuldigungen weit von sich.

"Kenne MIT nur aus Filmen"

In diesem Dossier – in dem laut Anklageschrift vor allem Namen von Anhängern der Gülen-Bewegung standen – sei in Wahrheit etwas gänzlich Anderes zu finden. "Wir gingen damit gegen den Vorstand unserer Moschee vor, mit der wir Probleme hatten", rechtfertigte sich die Beschuldigte. Nach mehrmaliger Nachfrage, ob denn der MIT überhaupt existiere, sagte sie schließlich "Ja". Das wisse "jeder in der Türkei", selbst kenne sie diesen Geheimdienst aber "nur aus Filmen".

Der Zweitangeklagte - ihm wird vorgeworfen zusammen mit seiner erstangeklagten Frau den "Gold-Deal" einfädelt sowie das anzügliche Video weitergeleitet zu haben - plädierte ebenfalls auf "nicht schuldig." Er habe das "Video vom Moschee-Vorbeter" zwar weitergeleitet, allerdings nicht an den MIT, sondern an diverse andere Personen, deren "Rat" ihm wichtig gewesen sei. Die Intention dahinter im Endeffekt: "Ich wollte, dass er nach diesem Video seines Amtes enthoben wird." Das "Goldgeschäft" sei ihm darüber hinaus "soweit bekannt" gewesen, aber unter ganz anderen Vorzeichen als angeklagt: "Ich habe mit einem Kollegen über die Möglichkeit gesprochen, dass man in der Türkei Gold finden kann". Zu der "restlichen Geschichte" könne er hingegen nichts sagen. "Davon weiß ich nichts."

"Flirt-Video für eine Frau"

Der sich gleichfalls "nicht schuldig" bekennende Drittangeklagte – dem die Weiterleitung des Videos an den MIT vorgeworfen wurde – kannte das Video und erklärte kurz dessen Entstehung und "Herkunft". "Das sexuelle Video war eine Art Flirt-Video für eine Frau", führte er aus. Selbst habe er das Video aber weder weiterverbreitet noch an den MIT weitergeleitet. Das Video sei jedenfalls unabhängig von ihm "skandalöses Stadtgespräch" gewesen. "Danach hat der Vorbeter einfach seine Koffer gepackt und war weg", so der Mann.

In seinem Eröffnungsplädoyer hatte sich der Staatsanwalt zuvor direkt an die Geschworenen gewandt und versucht, die angeklagten Vergehen zu konkretisieren. "Es geht im Wesentlichen darum, dass Informationen zum Nachteil des österreichischen Staates in Österreich akquiriert und im Ausland publiziert werden", sagte er. Im gegenständlichen Fall seien in Österreich lebende Türken gezielt "bespitzelt worden", so der öffentliche Ankläger. Auch einer der Verteidiger der Angeklagten räumte an, dass die "Anschuldigungen schwer wiegen".

Der Prozess, der vorerst auf zwei Tage und einen optionalen dritten Tag angesetzt ist, fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts herrschte Fotografie- und Filmverbot.

