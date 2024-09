Schlaganfall am Steuer: Frau (71) starb bei Unfall bei Graz, Ehemann (73) schwer verletzt

Der Grazer hatte offenbar beim Lenken des Autos einen Schlaganfall erlitten und dürfte aufs Gaspedal gestiegen sein. Dadurch krachte der Wagen gegen eine Stützmauer. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, der Mann wurde ins LKH Graz geflogen.

Der 73-Jährige war gegen 13.20 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau in seinem Pkw in Richtung Ortszentrum von St. Radegund (Bezirk Graz-Umgebung) gefahren, als er den Schlaganfall erlitt. Obwohl beide Ehepartner angegurtet waren, wurden sie beim Aufprall auf die Stützmauer schwer verletzt. Der Lenker wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen. Die Ehefrau starb nach der Bergung aus dem Wrack trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen. Die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche der Frau zur Beerdigung frei, weitere Erhebungen seien noch durchzuführen, hieß es seitens der Behörden.

