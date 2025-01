Rutschgefahr: Sonntag bringt Frost und Glatteis

Besondere Vorsicht ist am morgigen Sonntag auf den Straßen geboten. Insbesondere am Vormittag besteht Glatteisgefahr, weil Regen auf den kalten Böden gefrieren kann, warnen die Meteorologen der Geosphere Austria. Eine Warmfront, die von Westen her aufzieht, ist für dieses Szenario verantwortlich. Im Laufe des Tages hört es zwar auf zu regnen, die dichten Wolken sollen sich aber hartnäckig halten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus neun Grad in der Früh und bis zu plus fünf Grad am Nachmittag.

Milder Feiertag

Am Dreikönigstag hält dann der Föhn Einzug. Die Temperaturen dürften an der 10-Grad-Marke kratzen. Kälter als minus zwei Grad am Morgen soll es laut Prognose der Geosphere Austria jedenfalls nicht werden. Generell präsentiert sich das Wetter am Feiertag sehr harmonisch: Niederschlag ist nicht in Sicht, und auch der Wind bleibt schwach. Einziger Wermutstropfen sind die hohen Wolken, die den Sonnenschein trüben.

Sehr ungemütlich geht es aus jetziger Sicht am Dienstag weiter, wenn die nächste Kaltfront folgt. Die Sonne versteckt sich hinter dichten Wolken. Dazu kommt Regen, vor allem im Norden und Süden des Landes. In den Bergen kommt Neuschnee dazu.

Im Flachland dürften die Temperaturen am Dienstag hingegen nicht unter null Grad fallen, im Tagesverlauf steigen sie auf vier bis sieben Grad. Am Mittwoch soll das turbulente Wettergeschehen vorerst eine Pause einlegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.