Reisewelle: Staus wie in Zeiten vor Corona

Sowohl Bayern als auch Baden-Württemberg starteten am Wochenende in die Ferien. Vor dem Karawankentunnel in Kärnten wurde laut Verkehrsclub ÖAMTC aufgrund des einröhrigen Tunnels und der slowenischen Grenzkontrollen blockweise angehalten.

Bereits Samstagfrüh erreichte der Stau eine Länge von 15 Kilometern, die Verzögerungen betrugen mehrere Stunden. Auch vor dem Grenzübergang Spielfeld in der Steiermark bildeten sich lange Autoschlangen.

Österreichische und slowenische Staatsbürger können über kleinere Grenzübergänge, etwa den Wurzenpass, ausweichen. Alle anderen dürfen auf der Fahrt nach Slowenien nur die Übergänge Karawankentunnel (A11), Loiblpass oder den Autobahngrenzübergang Spielfeld (A9) benutzen, erinnert der ÖAMTC.