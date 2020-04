Positiver Trend bei Spitalspatienten

Ihre Anzahl sank von Freitag bis Sonntag (jeweils 10.30 Uhr) um 18 auf 1.056. Die Zahl der Erkrankten auf Intensivstationen blieb mit 244 seit Freitag praktisch unverändert. Nach dem Samstag überstieg auch am Sonntag die Zahl der Wiedergenesenen die der Neuinfektionen.

Während in der 24-Stunden-Rückschau 306 Neuinfektionen ausgewiesen wurden, belegte die Statistik am Sonntag für denselben Zeitraum 495 Neugenesene. Insgesamt galten mit Sonntag, 10.30 Uhr österreichweit fast 3.000 Patienten (exakt 2.998) als wieder gesund. Ihre Anzahl hat sich seit vergangenem Sonntag mehr als versechsfacht, während sich die Gesamtzahl der positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten mit knapp 12.000 innerhalb einer Woche nur mehr um das 1,4-Fache erhöht hat. Die Anzahl der Tage bis zur Verdoppelung der Fallzahlen ist von 3,6 Mitte März auf 13,8 in dieser Woche gestiegen. 204 Patienten sind bisher in Österreich an oder mit Covid-19 gestorben.

"Das Licht am Ende des Tunnels wird stärker, die Hoffnung wächst - aber noch ist nichts gewonnen! Jetzt heißt es durchhalten und konsequent weiter die Maßnahmen umsetzen", reagierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf die jüngsten Entwicklungen. Er forderte die Bevölkerung auf, "gerade über die Ostertage" die zum Schutz vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus getroffenen Regelungen weiter zu beachten: "Daher mein Appell: keine privaten Osterfeiern und Osterfeste. Der erfreuliche Trend könnte sich sonst sehr rasch wieder ins Gegenteil verkehren und damit die erfreulichste Tatsache, dass bisher Österreichs Spitäler zwar belastet, aber im Gegensatz zu Nachbarländern nicht überlastet sind, gefährden."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.