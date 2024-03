"Odyssee" am Großvenediger: 3 Deutsche übernachteten auf 3150 Meter Seehöhe

Samstagfrüh wurden die drei schließlich von Bergrettern auf 3.150 Metern Seehöhe gefunden. Sie hatten ein Notbiwak errichtet. Die Deutschen waren erschöpft, blieben aber unverletzt, informierte die Polizei. Die jungen Tourengeher aus Bayern wurden schließlich von Rettungskräften zur Johanneshütte begleitet und dann mit dem Notarzthubschrauber zum Stützpunkt der Bergrettung Prägraten in Osttirol geflogen, hieß es. Sie waren zuvor im Bereich des "Oberen Einstiegs" zum Rainerkees aufgefunden werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Großglockner: 3 Bergsteiger nach 15-stündiger Rettungsaktion geborgen

Falschen Spuren gefolgt

Die Deutschen hatten bereits eine lange "Odyssee" hinter sich. Sie wollten Freitagfrüh auf Salzburger Seite von der Kürsingerhütte auf den Gipfel des Großvenedigers (3.657 m) aufsteigen und anschließend wieder Richtung Kürsingerhütte abfahren. Dabei kamen sie – weil sie mangels Orientierung den Spuren eines anderen Skibergsteigers folgten – von der Route ab und gerieten in Richtung Gschlösstal. Der Mann war nämlich nicht in Richtung Kürsinger Hütte sondern in Richtung Matreier Tauernhaus – auf der anderen Seite des Berges – unterwegs. Erst unterhalb der Alten Prager Hütte stellte sich in einem Gespräch mit dem besagten Skibergsteiger der Irrtum heraus.

Die drei Deutschen hatten bei Schlechtwetter die Orientierung verloren. Bild: BR Neukirchen

Trotz schlechten Wetters entschied sich das Trio, wieder zurück in Richtung Venedigerscharte aufzusteigen. Dabei dürften sie sich im dichten Nebel abermals verirrt und in Richtung Defreggerhaus (Prägraten, Tirol) geraten sein. Nachdem die Alpinisten um 19.00 Uhr nicht wie geplant wieder zur Hütte gekommen waren, wurde schließlich die Suchaktion eingeleitet. Einsatzkräfte der Bergrettung Prägraten und der Alpinpolizei stiegen von Hinterbichl Richtung Johannishütte auf, jene der Bergrettung Neukirchen von Salzburger Seite Richtung Kürsingerhütte.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.