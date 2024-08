Oberösterreicherin starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Melk

Eine 69-jährige Lenkerin starb nach Polizeiangaben vom Donnerstag bei einem Crash in Hofamt-Priel (Bezirk Melk), ein 17 Jahre alter Mitfahrer in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen). Im Raum Fels am Wagram (Bezirk Tulln) kam ebenfalls eine Person nach einem Verkehrsunfall ums Leben.

Lesen Sie auch: Patientin (50) aus Klinikum in Steyr abgängig

Der Crash im Bezirk Melk ereignete sich gegen 19.00 Uhr. Die 69-Jährige aus dem oberösterreichischen Bezirk Wels-Land dürfte auf der B3 ihr Fahrzeug verrissen haben. Als Grund gilt ein abgebrochener Überholvorgang eines ihr entgegenkommenden 31-jährigen Autofahrers. Die Oberösterreicherin verlor die Kontrolle über ihr Kfz. Der Wagen schleuderte von der Straße und überschlug sich in einem angrenzenden Waldstück. Die 69-Jährige starb an Ort und Stelle.

17-Jähriger starb

In St. Egyden am Steinfeld war kurz vor 15.45 Uhr ein 21-jähriger Rumäne mit seinem Pkw von der B26 abgekommen. Der Wagen dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Das Auto wurde in den Straßengraben bugsiert und prallte letztlich mit der Beifahrerseite gegen die Mauer einer Kapelle. Der 17-jährige Insasse - ebenfalls rumänischer Staatsbürger - wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Trotz notärztlicher Versorgung erlag auch er an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Lenker und ein weiterer 17 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Turbulent verlief der Mittwochnachmittag auch für die Einsatzkräfte im Raum Fels am Wagram. Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Grafenwörth waren die Helfer nach einem Pkw-Überschlag alarmiert worden. Der Wagen wurde in einem Hohlweg entdeckt, die verunfallte Person kam ums Leben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper