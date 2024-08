Patientin (50) aus Klinikum in Steyr abgängig

Sie könnte sich auf den Weg Richtung ihres Wohnorts Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) gemacht haben, so die Vermutung.

Nach ungesicherten Informationen ist die Vermisste am Mittwoch gegen Mittag in Sierning und am Abend in Adlwang gesehen worden, berichteten die Ermittler. Sie bitten um Hinweise, sollte die Frau jemandem auffallen. Die 50-Jährige ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat schulterlange blond-brünett gefärbte Haare und trug, als sie das Spital verließ, ein Sommerkleid mit Spaghettiträgern. Informationen sind an die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems (Tel.: 059133 / 4120) erbeten.

