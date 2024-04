Noch nie so früh: Erster Hitzetag des Jahres gemessen

So früh wie noch nie wurde die 30-Grad-Marke in Österreich erreicht.

Am heutigen Sonntag ist an der Wetterstation Bruck an der Mur in der Steiermark der erste Hitzetag - das bedeutet mindestens 30 Grad - des Jahres gemessen worden. Das teilte Geosphere Austria der APA mit. Es ist der früheste Hitzetag in Österreichs Messgeschichte und zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord. Den bisher frühesten 30er gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg.

Lesen Sie auch: Wetter bleibt warm und föhnig, ab Wochenmitte etwas kühler

In einem durchschnittlichen Jahr der vergangenen Jahrzehnte wurde der erste 30er im Durchschnitt am 19. Mai erreicht, wobei die typische Schwankungsbreite von Anfang Mai bis Anfang Juni lag, hieß es von Geosphere.

Außergewöhnlich hohe Temperaturen

Das Wochenende brachte insgesamt außergewöhnlich hohe Temperaturen, analysierten die Fachleute: Es war um etwa zehn bis 15 Grad wärmer als an durchschnittlichen ersten Apriltagen.

Mehr zum Thema: 28 Grad: So heiß war es Anfang April noch nie

Außerdem verzeichneten am Sonntag mit Stand 16.00 Uhr bereits rund 200 der knapp 280 Wetterstationen von Geosphere Austria einen Sommertag, das bedeutet mindestens 25 Grad. In einem durchschnittlichen Jahr sei der erste Tag mit mindestens 25 Grad erst in der zweiten Aprilhälfte zu erwarten, im statistischen Mittel am 18. April.

Etwas wärmer könnte es am heutigen Sonntag auch noch werden: Die Tagesspitzen sind ungefähr zwischen 16.30 und 17.30 Uhr zu erwarten.

Schon nahe dran an der 30-Grad-Marke war Reichenau an der Rax mit 29,8 Grad. Dahinter folgten Leoben (29,3) und Bischofshofen (29,2).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper