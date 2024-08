Nach Absturz in Vorarlberg: Suche nach Kleinflugzeug fortgesetzt

Anders als am Vortag konnte am Dienstag bei gelichtetem Nebel auch ein Helikopter aufsteigen. Am Montag waren zwar Flugzeugteile gefunden worden, von der Fluggastzelle fehlte aber jede Spur. Die Maschine war vermutlich in Genua gestartet und nach Straubing (Bayern) unterwegs, es soll sich eine Person an Bord befunden haben.

Die OÖN haben berichtet: Kleinflugzeug in Vorarlberg abgestürzt: Suche nach Maschine abgebrochen

Lauter Knall

Die Maschine ging im Bereich der Unteren Brüggele Alpe und damit in hochalpinem Gelände nieder. Mehrere Personen hörten in der betroffenen Gegend ein Flugzeug und nahmen kurz darauf einen lauten Knall wahr. In Annahme eines Absturzes wurde die große Suchaktion gestartet.

Allerdings erschwerte am Montag dichter Nebel den Such- und Rettungseinsatz enorm. Am frühen Abend musste der Einsatz aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Rund 200 Personen von Bergrettung, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei hatten sich an der Suche nach dem verunglückten Kleinflugzeug beteiligt.

