Mopedlenker (17) raste in Kärnten Polizei davon

Die Beamten hatten das viel zu schnell fahrende Duo stoppen wollen. Die beiden rasten auf der L32 Stockenboier Straße (L32) vom Ostufer nach Zlan in der Gemeinde Stockenboi. Schließlich entkamen sie über einen Forstweg. Der Vater des 17-Jährigen konnte schließlich den Burschen bewegen sich zu stellen.

Trotz aktiviertem Blaulicht und Folgetonhorn entzog sich der 17-Jährige in mehreren Anläufen und mithilfe waghalsiger Fahrmanöver der Anhaltung, so die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag. Er und sein Freund schoben schließlich das Moped unter dem Schranken eines Forstwegs durch und entkamen. Über das Kennzeichen forschten die Polizisten den Vater des Lenkers aus. Dieser konnte seinen Sohn telefonisch dazu bewegen nach Hause zu kommen. Nach einem durchgeführten ScootoRoll-Test wurde das Kennzeichen u. a. wegen der zu hohen erreichten Geschwindigkeit eingezogen. Ein Alkovortest verlief negativ. Der 17-Jährige und sein Vater als Zulassungsbesitzer wurden angezeigt.

