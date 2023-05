Stau-Chaos zu Pfingsten erwartet: Wo es eng wird

"Die ersten Staus werden bereits ab Donnerstagabend entlang der Transitrouten Richtung Süden auftreten, so ÖAMTC-Experten. Da bewegt sich die Reisewelle aus Bayern über Österreich Richtung Adria in die 14-tägigen Pfingstferien. Hauptreisetag werde aber wieder der Samstag sein." Mit Verzögerungen rechnet der ÖAMTC auch auf der Verkehrsachse Grenzübergang Suben-A8-A1- Linz und weiter auf der Westautobahn in Richtung Nickelsdorf. "Sollten, wie angekündigt, die Grenzkontrollen zu Ungarn verschärft werden, wird es bei Nickelsdorf im Rückreiseverkehr zu längeren Wartezeiten kommen", so ÖAMTC-Experten.

Erste Reisewelle

Für 3,8 Millionen Schülerinnen und Schüler aus den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland markiert der Pfingstmontag den Start in die Pfingstferien. ARBÖ-Experten erwarten dadurch zwei Reisewellen in Österreich. Die erste wird demnach ab Freitagnachmittag hauptsächlich auf Stadtautobahnen und Stadtausfahrten der Landeshauptstädte und Wien "laufen" oder mehr oder weniger stehen. Bis in den Abend hinein erwarten ARBÖ-Experten auf den folgenden Strecken in Oberösterreich die längsten Staus und Verzögerungen: Mühlkreisautobahn (A7) im Stadtgebiet von Linz und Pyhrnautobahn (A9), zwischen Übelbach und Wildon. Besonders stark betroffen ist laut Experten auch die Westautobahn im Großraum Salzburg.

Zweite Reisewelle

Die zweite Reisewelle wird ihre Auswirkungen mit kilometerlangen Blechkolonnen auf den Transitrouten im Westen des Landes am Samstag zeigen. Die meiste Geduld wird voraussichtlich vom Vormittag bis in den Nachmittag hinein auf diesen Strecke gefragt sein: Hier vor allem auf der Brennerautobahn (A13), der Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen bei Inzersdorf/Krems und zwischen Übelbach und Knoten Deutschfeistritz

sowie vor dem Gleinalmtunnel, der Tauernautobahn (A10), vor den Tunneln zwischen Kuchl und Knoten

Pongau, vor dem Tauerntunnel, vor dem Katschbergtunnel und vor den Tunnel zwischen Paternion und Knoten Villach sowie im Baustellenbereich bei Spittal/Drau und der Verbindung München-Salzburg (A8), abschnittweise zwischen

Rosenheim und Salzburg

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner