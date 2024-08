Mit Fahrrad gestürzt: Vater rettete 4-Jährigen aus Donaukanal

Die Wiener Berufsrettung brachte den Buben zur Abklärung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Der Bub war laut Berufsrettung Wien mit seinem Vater unterwegs und sei mit dem Rad vom Weg abgekommen. "Er ist über die Böschung in den Donaukanal gestürzt", sagte ein Sprecher. "Der Papa ist sofort hinterhergesprungen und hat ihn herausgezogen." Als die Retter am Unglücksort eintrafen, hätten sich Vater und Sohn schon wieder an Land befunden.

Der Vierjährige sei zunächst an Ort und Stelle versorgt worden. Augenscheinlich sei er mit Prellungen am Oberkörper, verursacht durch den Sturz vom Rad, davongekommen. Zur Sicherheit brachte die Berufsrettung das Kind zur weiteren Abklärung in eine Klinik.

