Lunge transplantiert

Am AKH Wien wurde vergangene Woche erstmals in Europa eine Lungentransplantation an einer an Covid-19 erkrankten Person durchgeführt. Die 45-jährige Patientin wäre aufgrund eines schweren Lungenversagens ohne den komplizierten Eingriff nicht mehr zu retten gewesen.

Die Kärntnerin hatte bereits seit Wochen nur noch mithilfe einer Kreislaufpumpe am Leben gehalten werden können. "Ihre Lunge war wie ein Klotz, da war nichts mehr übrig", sagt Walter Klepetko, Leiter der Universitätsklinik für Chirurgie.

Video: Lungentransplantation rettete CoV-Patientin

Die Transplantation konnte allerdings erst durchgeführt werden, als feststand, dass die Frau ihre Covid-19-Infektion überwunden hatte. "Aus unserer Sicht geht es ihr jetzt hervorragend, wir haben kein gravierendes Problem bisher. Sie wacht jetzt langsam auf", sagte Walter Klepetko.

