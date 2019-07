Hantelbank und Brettljause: Hüttenwirtin eröffnet Fitnessstudio am Berg

Wer Leidenschaft und Beruf vereinen kann, muss ein glücklicher Mensch sein. Das hat sich wohl auch Daniela Trilety gedacht. Die 36-Jährige ist Bodybuilderin, nahm in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich an Wettkämpfen teil und war mit Langhanteln bis Anfang dieses Jahres besser vertraut, als mit langen Anstiegen. Doch seit 1. Jänner ist das anders. Da wurde sie zur neuen Pächterin der Werfener Hütte im Salzburger Tennengebirge. Ihre Leidenschaft hat sie nun zu sich auf den Berg geholt. Die Salzburgerin hat neben der Hütte, in 1963 Meter Seehöhe, ein Fitnesstudio eröffnet. Dort gibt es neben Bier, Brettljause und Buchteln nun auch eine Bizepsmaschine. Oder ein Reck, Kurzhanteln bis 40 Kilogramm und eine Klimmzug-Dips-Beinheber-Kombimaschine. Auch "Yoga am Berg" ist im Tennengebirge nun möglich. Das hat sich Trilety auch etwas kosten lassen: Die Geräte wurden mit dem Hubschrauber zur Werfenerhütte geflogen.

Bild: Werfenerhütte

"Alle Hütten sind irgendwie gleich"

"Alle Hütten sind irgendwie gleich. Gleiches Essen, gleiche Musik, gleiches Publikum. Ich wollte etwas anderes machen", begründet Trilety im Gespräch mit den "SN" ihren ungewöhnlichen Schritt. Die Fitnessgeräte sind Spezialanfertigungen, weil sie im Freien stehen, um mit Blick ins Tal trainieren zu können. 15 Euro kostet ein Tagespass für den Eintritt in ihr "Outdoor-Fitnesstudio". Damit will sie nicht nur Kraftsportler mit Hang zum Panorama begeistern, sondern sich auch einen Eintrag im Guiness Buch der Rekorde sichern: Das höchstgelegene Fitnessstudio der Welt. Ein entsprechender Antrag sei bereits eingereicht worden.

"Auf der Werfener Hütte treffen sich Spitzensportler aus aller Welt, um in einer beeindruckenden Umgebung mit bester Betreuung so richtig gut zu trainieren", bewirbt Trilety ihre ausgefallene Idee.

Den Weg zur Werfener Hütte, immerhin knapp 1000 Höhenmeter, wird am Samstag, 20. Juli, beim "Bodybuilding Day auf der Werfener Hütte" auch eine echte Größe des Bodybuildingsports auf sich nehmen: Miss Universe Jekaterina Uebelacker.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at