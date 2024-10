Großeinsatz nach Leichenfund: Gösting teilweise evakuiert

Die Frau war im Gebiet der Stadtgemeinde getötet worden. Sie wurde laut Behördensprecherin Manuela Weinkirn in Weingärten entdeckt. Das Opfer habe eine Schnittverletzung aufgewiesen.

Täter gilt als gefährlich

Bei der Fahndung nach einem Verdächtigen wurde auch die teilweise Evakuierung der etwa 300 Einwohner zählenden Zistersdorfer Katastralgemeinde Gösting durchgeführt. Es sei ermittelt worden, wo sich der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit aufhalte, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager in der Früh mit. Der mutmaßliche Täter gelte als gefährlich. Der Aufruf der Polizei via X (früher: Twitter) und Facebook, die Anweisungen der Einsatzkräfte am Ort des Geschehens zu befolgen, blieb aufrecht.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Hubschrauber, Diensthunde, Cobra

Spezialisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Leib/Leben, Tatort) waren nach Zistersdorf ausgerückt. Aufgeboten wurden zudem das EKO Cobra, Diensthunde und ein Hubschrauber. Das Gebiet um den Auffindungsort der Leiche der Frau war abgesperrt.

Video: ORF-Reporter Werner Fetz berichtet aus Niederösterreich

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.