Gleich mehrere Unfälle mit Schwerverletzten in den Tiroler Bergen

In Finkenberg (Bez. Schwaz) stürzte ein 43-jähriger Wanderer rund 30 Meter über felsiges Gelände ab, ebenfalls im Zillertal - in Mayrhofen - brach sich ein 51-Jähriger beim Wandern den Unterschenkel und eine 27-Jährige prallte mit einem Kopf gegen einen Felsen. In Oberlienz (Osttirol) kam ein Mountainbiker schwer zu Sturz, informierte die Polizei.

Der 43-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, der 51-Jährige und die 27-Jährige wurden ebenfalls per Helikopter ins Krankenhaus nach Hall gebracht. Der 43-jährige Mountainbiker legte trotz schwerer Verletzung noch ein Stück zu Fuß zurück, ehe er vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Spital Lienz transportiert wurde.

