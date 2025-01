Frau (33) erfror am Großglockner: Warum gegen ihren Freund ermittelt wird

Die Bergretter fanden die Frau am nächsten Vormittag.

Ein Sprecher der Anklagebehörde bestätigte am Dienstag einen Bericht der Onlineausgabe der "Kleinen Zeitung". Die Tiroler Polizei sprach hinsichtlich der Ermittlungen gegenüber der Zeitung von einem "Führerverhältnis" zwischen dem Mann und seiner Partnerin und begründete damit unter anderem die Untersuchungen.

Der 36-Jährige habe die Gipfelbesteigung geplant und sei der erfahrenere Bergsteiger gewesen, hieß es. Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr erklärte dazu, dies werde nun alles im Rahmen der Ermittlungen zu prüfen sein. Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung seien bei solchen Fällen das übliche Prozedere und jedenfalls nicht ungewöhnlich.

Obduktion: Tod durch Unterkühlung

Am vergangenen Samstag war die verstorbene Salzburgerin gemeinsam mit ihrem Partner zu einer Tour über den Stüdlgrat auf den Großglockner gestartet. Der Abstieg sollte über den Kleinglockner bzw. über die Adlersruhe zurück zum Ausgangspunkt führen. Der Aufstieg sei jedoch schleppend vorangegangen. Kurz vor dem Gipfel und bereits spät in der Nacht sei der 33-Jährigen dann die Kraft zum Weitergehen ausgegangen und ihr Begleiter wäre alleine weiter, um Hilfe zu holen.

Die alarmierte Bergrettung machte sich schließlich Sonntagfrüh auf den Weg. Kurz nach 10.00 Uhr erreichten die Rettungskräfte das Opfer und konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Ein Arzt stellte fest, dass sie vermutlich erfroren war. Am Dienstag wurde die Frau obduziert. "Laut vorläufigem Ergebnis starb sie an Unterkühlung", teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Tirol am Nachmittag mit.

Warum der Notruf des 36-Jährigen erst so spät erfolgt war, ist bisher noch unklar. "Die Ermittlungen laufen", hieß es von der Polizei.

