Feuer im Katschbergtunnel: Soldat begeisterte mit Showeinlage

Im Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist am Sonntagabend ein Auto in Brand geraten. Als der 39-jährige Lenker Rauch aus dem Motorraum quellen sah, stoppte er den Pkw in einer Pannenbucht. Der Serbe und zwei Mitfahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dutzende Insassen nachfolgender Fahrzeuge wurden über Rettungsstollen und die zweite Tunnelröhre aus dem Gefahrenbereich gebracht, zum Teil konnten Lenker noch selbst aus dem Tunnel fahren.

Der BMW brannte völlig aus. Bild: Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

170 Personen betroffen

"Insgesamt waren in beiden Röhren rund 170 Personen betroffen", sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael im Lungau, Markus Pfeifenberger, zur APA. "Es herrschte starker Urlauber-Rückreiseverkehr, entsprechend viel war auch im Tunnel los." Das Feuer wurde rasch gelöscht, auch weil die Tunnellüftungsanlage den Rauch am Brandort absaugte und darum ein schneller Zugang für die Feuerwehr möglich war. Für den Einsatz musste der Verkehr in dem 5.898 Meter langen Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Mit Ziehharmonika gegen Panik

Für Ablenkung in einem der Fluchtstollen sorgte übrigens ein ebenfalls im Tunnel feststeckender Angehöriger des Bundesheers, der kurzerhand seine Ziehharmonika aus dem Auto holte und einige Stücke zum Besten gab. Dem Vernehmen nach soll ein Titel passenderweise "Auf der Autobahn" geheißen haben.

In den sozialen Medien kursierten am Montagvormittag bereits Videos des Auftritts. Laut Feuerwehr hätten der Mann und ein Kamerad damit für Beruhigung in der angespannten Situation gesorgt. in dem Tunnelquergang hatten sich demnach auch viele Kinder aufgehalten. Die Feuerwehr lobte den Mann für seine Zivilcourage:

Nach Abschluss der Aufräumarbeiten wurden die Lenker von der Feuerwehr wieder in den Tunnel gebracht, um ihre Fahrzeuge abzuholen. Die Sperre in Richtung Villach wurde um 20.30 Uhr wieder aufgehoben, die Sperre in Richtung Salzburg, wo es zum Brand gekommen war, gegen 22.00 Uhr. Es wurde niemand verletzt.

