Ein Toter und mehrere Verletzte bei Bränden

Der Mann befand sich im ersten Stock des Einfamilienhauses, als aus unbekannter Ursache das Feuer ausbrach. Seine Mutter konnte sich noch retten, die Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Nachbarn hörten die Hilferufe der 52-Jährigen und alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten Teile des Gebäudes bereits lichterloh. Doch für den 34-jährigen Sohn kam leider jede Hilfe zu spät. Die Obduktion der Leiche wurde angeordnet.

Brand auch im Bezirk Scheibbs

Mehrere Verletzte gab es bei einem Mehrparteienhaus-Brand im Bezirk Scheibbs. Dort war in Purgstall an der Erlauf am Sonntagfrüh das ausgebaute Dachgeschoss eines zweistöckigen Gebäudes im Ortszentrum in Flammen aufgegangen. Für die Einsatzkräfte war zunächst unklar, wie viele Menschen sich im Haus aufhielten. Ein Schwerverletzter wurde im Stiegenhaus gefunden und ins Freie gebracht. Vier Bewohner, darunter drei Kinder, erlitten leichtere Rauchgasvergiftungen. Die Brandursache war gestern unbekannt.