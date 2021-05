Bauarbeiter musste nach Unfall mit Baukran geborgen werden

Der Mann stürzte bei Arbeiten an einem Rohbau auf der Floridsdorfer Hauptstraße von der Leiter. Da sich der Unfall im sechsten Stock ereignete, nutzten die Einsatzkräfte den dortigen Baukran, um den Verletzten herunterzuheben, erzählte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung am Donnerstag. Der Mann wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Der 44-jährige Bauarbeiter wurde nach seinem Leitersturz - er fiel circa drei Meter in die Tiefe - zunächst versorgt und stabilisiert. Die Einsatzkräfte der Rettung und der Berufsfeuerwehr befestigten zwischenzeitlich eine Rettungswanne am Haken des Baukrans. In diese wurde der Verletzte gelegt. Auf dem Weg nach unten wurde er von einem speziell ausgebildeten Sanitäter begleitet. Der Bauarbeiter erlitt bei dem Sturz Kopfverletzungen bzw. es bestand der Verdacht auf innere Verletzungen.