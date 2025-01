Baby kam in Wiener Tiefgarage zur Welt - Vater war Geburtshelfer

Am 27. Dezember um 6.20 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle ein Notruf eines Mannes, bei dessen hochschwangerer Lebensgefährtin die Wehen bereits so stark waren, dass an eine Fahrt ins Krankenhaus nicht mehr zu denken war. Die Mutter schilderte: "Da bin ich ein bisschen nervös geworden, weil wir waren in der Garage und das ist jetzt nicht so die beste Geburtsumgebung." Unter Anleitung des Mitarbeiters der Berufsrettung Wien betätigte sich der Vater, kurzerhand selbst als Geburtshelfer. Er sagte: "In so Hochstress-Situationen, da funktioniert man nur mehr."

Nur acht Minuten später kam das Baby mit einer Größe von 51 Zentimetern und einem Gewicht von 3.380 Gramm in der Tiefgarage zur Welt. Kurz nach der Geburt traf ein Rettungsteam ein, versorgte Mutter und Kind und brachte sie in eine Klinik. Der Vater, ein Polizist, durchtrennte noch an Ort und Stelle die Nabelschnur. Die Mutter sagte: "Ich war sehr gut aufgehoben, obwohl wir es nicht rechtzeitig ins Spital geschafft haben. Ich hätte mir keine schönere Geburt vorstellen können, trotzdem."

