Afghane von Polizisten aus der Salzach gerettet

Der Afghane sprang am Freitagabend von der Lehener Brücke in den Fluss und trieb in Richtung Wasserkraftwerk Sohlstufe ab.

Ein junger Inspektor schwamm zu dem Mann. Er wandte die Rettungstechnik "Kopf-Schlepp-Griff" an und schwamm in Richtung Ufer. Die Rettungsaktion gestaltete sich schwierig, weil sich der junge Mann laut Polizei heftig gegen seine Retter wehrte. Zwei weitere Polizisten eilten zu Hilfe. Zu dritt zogen sie den Mann ans Ufer. Der Gerettete war ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die drei couragierten Beamten blieben unverletzt.

Passanten hatten gegen 20 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Sie beobachteten, wie sich der Mann von der Brücke stürzte. Warum der 27-Jährige von der Brücke sprang, war vorerst nicht bekannt.