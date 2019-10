"Acht Kerzen brennen" - Cobra nahm Kärntner nach Morddrohung fest

Bei ihm würden nicht fünf Kerzen wie in Kitzbühel brennen, sondern acht: Die gefährliche Drohung habe sich gegen zwei ehemalige Lebensgefährtinnen, deren Kinder und neue Partner gerichtet, teilte das Landespolizeikommando Kärnten mit. Spittal an der Drau. Aufgrund der gegenüber einem Verwandten und einem Freund gegen 20.00 Uhr geäußerten Aussagen und diesbezüglich durchgeführten Erhebungen habe die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einvernahme des Mannes und seine Einlieferung in die Justizanstalt ein. Gegen den Mann sei auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

