73-Jähriger bei Traktor-Überschlag in Vorarlberg verletzt

Der Mann geriet mit dem Fahrzeug am frühen Abend aus unbekannter Ursache zu nahe an das Straßenbankett und rutschte in weiterer Folge einige Meter talwärts, ehe sich das Zugfahrzeug überschlug.

Der 73-Jährige erlitt Verletzungen und wurde nach der Versorgung durch den Notarzt ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert, informierte die Polizei.

