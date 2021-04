65-Jähriger überlebte fünf Stunden unter Lawine

Dies sagte ein Polizeisprecher der APA und bestätigte einen Bericht des ORF Tirol. Der Mann habe jedenfalls geatmet. Nach der Stabilisierung durch das Team eines Notarzthubschraubers wurde er in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Offenbar habe sich der Österreicher beim Lawinenabgang zum Hang hinkauern können, so habe sich ein Hohlraum gebildet, sagte der Einsatzleiter der Bergrettung laut dem Bericht. Der Boden in dem Bereich sei zudem moosbedeckt gewesen. All das habe offenbar ermöglicht, dass der Verschüttete genug Luft bekam.

Die Lawine war offenbar bereits um die Mittagszeit ins Sulztal abgegangen und hatte dort den Aufstieg Richtung Amberger Hütte verschüttet. Bergretter rückten aus und suchten den Lawinenkegel zunächst mit Verschüttetensuchgeräten und Sonden ab. Sie mussten aber laut eigenen Angaben zunächst abbrechen, weil weitere Schneebretter nachkamen. Erst Stunden später konnte die Suche schließlich fortgesetzt werden.