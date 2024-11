59-Jähriger bei Waldarbeiten in Tirol tödlich verunglückt

Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Als der Bauer nicht zu Stallarbeiten vom Wald auf den nur 150 Meter entfernten Hof zurückkehrte, suchte schließlich die Nichte nach ihrem Onkel. Sie fand ihn am Fuß einer Böschung zwischen zwei Bäumen liegend. Sie alarmierte die Rettung und leistete Hilfe - vergeblich: das Unfallopfer starb an Ort und Stelle.

Gemäß ersten Erhebungen der Polizei wollte der 59-Jährige offenbar einen gefällten Baum am Drahtseil seiner Traktorwinde befestigen. Dabei habe er wohl durch einen anderen, ungesicherten Baum die tödlichen Verletzungen erlitten, hieß es.

