57-Jährige starb bei Kollision in Böheimkirchen

Die Frau war mit ihrem Pkw in einen entgegenkommenden Klein-Lkw gekracht. Ein mit dem 62-jährigen Lenker des Kastenwagens durchgeführter Alkomattest war positiv, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung.

Ereignet hatte sich die Kollision am Donnerstag kurz vor 22.30 Uhr. Die 57-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und von Feuerwehrleuten befreit. Sie erlag an Ort und Stelle ihren Verletzungen.

Der alkoholisierte Lenker des Klein-Lkw wurde mit Verletzungen per Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Der Mann wird der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

