43-Jähriger hetzte Hund auf seinen Bekannten: Haftstrafe

Die Hundeattacke trug sich in den Bregenzer Seeanlagen zu, der 24-jährige Bekannte trug schwere Verletzungen davon. Das Urteil ist rechtskräftig. Täter und Opfer kannten einander bereits, als sie im August dieses Jahres in den Bregenzer Seeanlagen erneut aufeinander trafen. Es gab ein kurzes Gespräch, wobei unklar blieb, worum es dabei ging. Jedenfalls hetzte der 43-jährige Tunesier, der an jenem Tag stark alkoholisiert war, seinen Hund auf den anderen Mann.

Lesen Sie auch: Wolfshund biss in Bad Ischl Chihuahua tot und verletzte zehnjähriges Mädchen

Der Hund – eine Mischung aus American Staffordshire und Malinois– befolgte das Kommando, ging auf den 24-jährigen Afghanen los und biss ihn in Arm und Rücken. Fotos der Verletzungen ließen zwei tiefe Fleischwunden erkennen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hundeexpertin: "Das Problem sind fahrlässige Halter"

Der Tunesier, der schon mehrfach vor Gericht gestanden ist, wurde wegen schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen und erhielt 24 Monate Haft, von denen er acht absitzen muss. Da zusätzlich aus einer früheren Verurteilung ein Strafrest von sechs Monaten fällig wurde, wandert der 43-Jährige für 14 Monate hinter Gitter. Dem Opfer muss er 2.000 Euro Teilschmerzengeld bezahlen, sich außerdem einer Alkoholtherapie unterziehen und Bewährungshilfe in Anspruch nehmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper