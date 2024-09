39-Jähriger starb bei Pkw-Kollision im Bezirk Neunkirchen

Drei Personen im Alter von 30 bis 61 Jahren wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung. Zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz.

Der 39-jährige Autofahrer war gegen 18.15 Uhr mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Dessen Lenker - ein 60-Jähriger - wurde bei dem Crash ebenso verletzt wie die beiden Mitfahrerinnen im Alter von 30 und 61 Jahren. Alle vier am Unfall beteiligten Personen wurden im jeweiligen Kfz eingeklemmt und mussten von Feuerwehrmitgliedern befreit werden.

