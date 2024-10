36-Jähriger attackierte Wiener Polizistin an Kreuzung

Ort des Vorfalls war eine Kreuzung in der Donaustadt, an der die Beamtin gerade den Verkehr regelte. Die Festnahme wurde zusammen mit einem Kriminalbeamten durchgeführt, der zum Tatzeitpunkt zufällig mit seinem Fahrzeug in Richtung der Kreuzung unterwegs war.

Es war kurz vor 14.00 Uhr, als der Passant bei der Wagramer Straße den Kreuzungsbereich beim Kagraner Platz auf einem Schutzweg überquerte. Als er in die Nähe der Beamtin kam, versuchte er dann nach deren Dienstwaffe zu greifen. Die Polizistin reagierte rechtzeitig und wich aus, woraufhin ihr der Verdächtige ins Gesicht griff und sie zu stoßen begann.

Mit dem Umbringen bedroht

Während der Festnahme bedrohte der Mann die Beamtin mit dem Umbringen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Im Zuge der Vernehmung bestritt der 36-Jährige jedoch die ihm vorgeworfenen Taten. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Alle an dem Vorfall beteiligten Personen blieben unverletzt.

