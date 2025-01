33-jähriger Jurist in der Steiermark als mutmaßlicher Drogendealer

Der Mann wurde im Sommer 2024 vorübergehend verhaftet, weil er in einen Suchtgifthandel verstrickt gewesen sein soll. Vor der Polizei soll er das auch gestanden und weitere Verdächtige genannt haben, berichtete die "Kronen Zeitung" am Montag. Die Wiener Polizei gab Montagnachmittag weitere Details bekannt: Insgesamt wurden 15 Personen in Haft genommen.

Die Bande war laut Exekutive von Oktober 2023 bis Jänner 2025 aktiv. Die Kriminellen sollen eine große Menge Suchtmittel aus Spanien nach Österreich eingeführt und im Großraum Wien weiterverkauft haben. Der steirische Jurist dürfte in der Causa nur eine kleine Rolle gespielt haben. Als Kopf der Bande gilt ein 30-jähriger Österreicher. Nach ersten Festnahmen im April 2024 mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra und der Sondereinheit Wega konnte schon eine größere Menge Drogen, Schusswaffen, gefälschte Dokumente und elektronische Daten sichergestellt werden. Sieben Verdächtige, die überwiegend die Aussage verweigerten, kamen in Haft.

Hauptverdächtiger in Spanien gefasst

Durch die Sicherstellungen wurden weitere Verdächtige ausgeforscht, die dann mittels internationalen Haftbefehlen gesucht wurden. So konnte der Hauptverdächtige im Juni 2024 mittels Zielfahndung des Bundeskriminalamts in Spanien festgenommen werden. Letzten Endes gab es 15 Festnahmen, darunter eine 35-jährige Frau aus Österreich. Alle anderen waren Männer aus Marokko, Russland, Frankreich, Türkei und Österreich. Sie sind 24 bis 40 Jahre alt.

Der 33-jährige Jurist sollte eines Tages offenbar die Kanzlei des Vaters übernehmen, hatte daher ein Jus-Studium absolviert und auch schon ein Gerichtsjahr in Leoben hinter sich gebracht. Doch der Rechtsanwaltsanwärter geriet auf die schiefe Bahn. Er soll gestanden haben, dass er sich über ein Jahr lang seinen Lohn mit Drogengeschäften aufgebessert hatte. Zudem nannte er den Ermittlern gegenüber offenbar weitere Namen von Verdächtigen, die europaweit ihr Geschäft mit Drogen betreiben würden.

Brutale Übergriffe auf einen 31-Jährigen

Dabei scheute die Bande auch nicht vor brutalen Übergriffen zurück. Der 30-jährige Haupttäter sowie ein 27-jähriger Österreicher und ein 25-jähriger Russe stehen im Verdacht, im Jänner 2024 einen 31-Jährigen gefesselt und am Körper schwer verletzt zu haben, wie die Wiener Exekutive bekannt gab. Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Medien hatten im Vorfeld von Mordversuch und Folter geschrieben.

Im Zuge der Ermittlungen wurden insgesamt 85 Kilogramm Cannabiskraut, 9,7 Kilogramm Cannabisharz, 511 Gramm MDMA, 237 Gramm Kokain, fünf Gramm Methamphetamin, 27 Stück Ecstasy, 2.417 Gramm Ketamin, 52.979 Euro Bargeld und zwei Faustfeuerwaffen sichergestellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.