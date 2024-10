29 Prozent wollen in den Herbstferien verreisen

Viele werden dabei aus heutiger Sicht zuhause bleiben. Nur 29 Prozent wollen auf Urlaub fahren, rund 25 Prozent sind noch unschlüssig, zeigt eine Umfrage des Instituts Reppublika Research & Analytics gemeinsam mit der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Knapp die Hälfte bleibt fix daheim. Die Reisewilligen urlauben überwiegend (58 Prozent) innerhalb Österreichs.

Steiermark als beliebteste Destination

Die beliebteste Destination im goldenen Herbst ist der Umfrage zufolge die Steiermark. Auf Platz zwei drängen sich ex aequo Wien, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg und Tirol. Das Top-Urlaubsmotiv sind "Natur und Landschaft", gefolgt von" optimaler Anreise" und der "beeindruckenden Qualität der Hotels".

Für den ÖHV-Urlaubsradar seien 1.000 Österreicherinnen und Österreicher nach ihren Plänen in den Herbstferien befragt worden, teilte die Interessenvertretung der gehobenen Hotellerie am Montag in einer Aussendung mit.

