27-Jähriger überstand Lawinenabgang in Sölden unverletzt

Der deutsche Variantenfahrer fuhr mit seinem Vater im Bereich Gaislachkogel über das sogenannte "Wasserkar" talwärts und löste dabei eine Lawine aus. Er wurde rund 300 Meter mitgerissen. Schließlich blieb er unverschüttet an der Oberfläche der Schneemassen liegen. Der Vater verständigte die Rettungskräfte, berichtete die Polizei.

Auch im Bundesland Salzburg endete ein Lawinenabgang glimpflich: Ein 55-Jähriger hatte Samstagmittag im Zallingraben in Mauterndorf (Lungau) eine Lawine ausgelöst. Der Kärntner war im Skigebiet Großeck-Speiereck im freien Gelände abseits der Piste in eine Rinne eingefahren. Oberhalb von ihm löste sich ein Schneebrett. Der Skifahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde nicht verschüttet. Auch sonst ist bei dem Lawinenabgang niemand zu Schaden gekommen, informierte die Polizei Salzburg.

Das könnte Sie auch interessieren: "Man ist wie einbetoniert": Mühlviertler nach 17 Minuten aus Lawine gerettet

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.