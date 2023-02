"Man ist wie einbetoniert": Mühlviertler nach 17 Minuten aus Lawine gerettet

Kurz bevor es still wird, hört Tobias Scherrer ein lautes Geräusch unter seinen Füßen. Nur wenige Schwünge zieht der Ottensheimer an jenem Nachmittag in den Schnee, als ein massives Schneebrett vom Hang abbricht. Er blickt zu Boden und sieht unter seinen Tourenskiern riesige Eisschollen, die sich ihren Weg ins Tal bahnen. Trotzdem schafft er es, sich so lange auf seinen Skiern zu halten, bis der Hang flacher und die Lawine langsamer wird. Noch einmal gut gegangen, denkt der junge Alpinist.