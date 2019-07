13-Jähriger überfuhr zwei Kinder mit einem Traktor

Eine Spritztour von vier Kindern mit einem Traktor endete am Samstag in Bayern in einer Katastrophe. Ein 13 Jahre altes Mädchen und ein zehnjähriger Bub aus dem Bregenzer Wald in Vorarlberg verloren am Samstagabend bei dem Unfall in der Gemeinde Balderschwang im Oberallgäu ihr Leben. Der Unfalllenker ist erst 13 Jahre alt. Der Unfallort liegt direkt an der Grenze zu Vorarlberg.

Gegen 21 Uhr fuhren die vier Kinder laut Polizei auf einem Waldweg auf der Lenzenalpe in Balderschwang. Der 13-Jährige befand sich am Steuer, der Zehnjährige, die 13-Jährige und ein weiteres zwölf Jahre altes Mädchen saßen auf der Ladeschaufel, die an der Front des Fahrzeuges montiert ist.

Vermutlich aufgrund einer Bodenwelle wurden die 13-Jährige und der Zehnjährige aus der Schaufel geschleudert. Der junge Lenker hatte keine Chance, rechtzeitig anzuhalten. Die beiden Kinder wurden überrollt und erlitten tödliche Verletzungen. Der erst 13 Jahre alte Fahrer des Traktors und die Zwölfjährige, die ebenfalls auf der Frontschaufel gesessen war, blieben zwar körperlich unverletzt, erlitten aber einen Schock: "Die traumatisierten Kinder müssen psychologisch betreut werden", sagte Polizeisprecher Christian Eckel. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettung, der Bergwacht und der Feuerwehr waren bis in die Nachtstunden am Unglücksort.

Nach Angaben des Balderschwanger Bürgermeisters Konrad Kienle hatten die Kinder zusammen mit ihren Eltern einen Tagesausflug auf die Lenzenalpe unternommen. Wem der Traktor gehört, wollte die bayrische Polizei gestern nicht bekannt geben. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und wird nun untersucht. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat einen Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache in Auftrag gegeben.

Auch in Deutschland darf man – ebenso wie in Österreich – erst im Alter von 16 Jahren und mit einer entsprechenden Lenkerberechtigung – einen Traktor fahren.

"Der Bub ist auf dem Privatweg der Alpe gefahren. Deswegen war die Spritztour auch keineswegs illegal", sagt Bürgermeister Kienle. Da der Weg "brettlflach" sei und es keine Gefahrenstellen gebe, hätten solche Fahrten mit dem 13-Jährigen am Steuer auch keine Gefahr dargestellt. "Der Bub hat das schon 100 Mal gemacht, ohne das bisher auch nur einmal was passiert ist."

