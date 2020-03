Welser Volksfest und Messe "Blühendes Österreich" abgesagt

Das Welser Volksfest und die Messe „Blühendes Oberösterreich“ werden nicht stattfinden. Beide Großveranstaltungen waren gleichzeitig von 3. bis 5. April geplant. Am späten Vormittag bestätigte Rabl den OÖN die Absage. Die Messe Wels wollte sich dazu noch nicht festlegen.

Zweiter Fall in Wels bestätigt

Eine Mitarbeiterin jener Bank in Gunskirchen, die am Montag vorübergehend gesperrt wurde, ist der zweite bestätigte Corona-Fall in Wels. In Oberösterreich sind aktuell 28 Krankheitsfälle bestätigt. Die Bankmitarbeiterin, die in Wels wohnt, befindet sich nach Auskunft von Bürgermeister Andreas Rabl inzwischen in Quarantäne. Bei dem ersten Corona-Kranken handelt es sich um einen 48-Jährigen, der in Südtirol seinen Skiurlaub verbracht hatte. Der Mann hat nur leicht Symptome und kuriert seine Krankheit zu Hause aus. >> Zum Bericht

Bei den 28 bestätigten Corona-Fällen in Oberösterreich gibt es verschiedene Infektionsketten, die sich auf Ansteckungen sowohl in österreichischen als auch in italienischen Skiorten zurückführen lassen. Nach wie vor befinden sich von den Erkrankten nur zwei Patienten in stationärer Pflege, alle anderen nach wie vor in häuslicher Absonderung, wie es von Seiten des Landes heißt.

Aktuell gibt es die meisten Infiizierten im Bezirk Urfahr-Umgebung (5). Dahinter folgen Linz, Wels-Land und Perg (je 4), Ried (3), Linz-Land, Steyr und Wels (je 2) sowie Grieskirchen/Eferding und Vöcklabruck (je 1).

Auf alle Fälle abgesagt wurde die Eröffnungsfeier des Figurentheaterfestivals morgen Abend. Einzelne kleinere Veranstaltungen des Festivals werden aber stattfinden.

