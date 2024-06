Zweijähriger in Spital am Pyhrn von Deichsel an Brust getroffen

Der Opa des Buben hatte einen Pkw-Hänger zum Reparieren nach hinten gekippt. Das Kind hielt sich in einem unbeobachteten Moment an der Zugvorrichtung an und lehnte sich darauf, worauf das Gefährt nach unten kippte. Der Rettungshubschrauber "Christophorus 14" flog den Verletzten zur Behandlung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf. Das Kind wurde schwer am Brustkorb verletzt.

Der 59-jährige Großvater war noch in der Nähe und konnte die Deichsel teilweise abfangen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Er hatte den Autoanhänger im Einfahrtsbereich seines Hauses repariert. Um ein angenehmes Arbeiten zu ermöglichen, kippte er den Anhänger nach hinten ab, sodass die Deichsel nach oben aufragte, während sein Enkelsohn in der Nähe spielte.

