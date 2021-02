Zwei Verletzte bei Alkolenker-Unfall

Der Verkehrsunfall, bei dem beide involvierte Autos schwer beschädigt wurden, ereignete sich am Donnerstag gegen 19.20 Uhr auf der B141 in Hofkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen). Nahe der Ortschaft Weng kam ein 17-jähriger Autofahrerin aus Hofkirchen ein 35-Jähriger mit seinem Wagen entgegen. Er geriet dabei auf die linke Fahrbahnseite und streifte den Pkw der 17-Jährigen seitlich.

Beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Der 35-jährige kam danach links von der Fahrbahn ab und erst nach 235 Metern in einem Feld zum Stehen. Beide Lenker wurden mit Verletzungen in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Ein beim 35-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab 1,72 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.