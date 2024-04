Wolf lief im Mühlviertel direkt vor Mittelschule über die Straße

Zu dem Vorfall kam es am Montagvormittag: Wie auf einem Video zu sehen ist, lief der Wolf dabei quer über die Straße, zwei Autofahrer konnten gerade noch bremsen und einen Zusammenstoß mit dem Tier vermeiden. Danach soll der Vierbeiner weiter in Richtung Aktivpark und Gusen gelaufen sein.

"Das ist auf alle Fälle nicht der Wolf, der am Sonntag in Münzbach gesichtet wurde. Dieser war nämlich dunkler", sagt Franz Hanl, Bezirksjägermeister von Perg. "Ich habe den Wolf später auch noch gesehen. Bevor ich ein Foto machen konnte, war er aber schon weg. In Langenstein und Sankt Georgen ist das jetzt natürlich ein großes Thema, dass der Wolf da ist". Hanl hat Kotproben eingesammelt, die ausgewertet werden sollen. Dadurch will man herausfinden, zu welchem Rudel die Wölfe jeweils gehören könnten.

Wolfang Zeiml, der Direktor der Mittelschule in Sankt Georgen, hat von einem Lehrer von dem Vorfall erfahren. "Bei uns an der Schule war das heute aber kein großes Thema", sagt der Schulleiter.

