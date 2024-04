Erneut Wolf im Mühlviertel unterwegs

„Ich gehe davon aus, dass es derselbe Wolf ist. Für die Tiere ist das keine große Strecke“, sagt Franz Hanl, Bezirksjägermeister von Perg. Die erste Sichtung gab es um 2:35 Uhr auf einem Güterweg in Münzbach: Ein Autofahrer hat das Tier gefilmt, wie es neben der Fahrbahn her- und schließlich in ein Feld gelaufen ist. Danach wurde das Tier in Schwertberg, Ried in der Riedmark und Katsdorf gesehen. In St.